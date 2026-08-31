Сегодня начинается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бишкек, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Поездка проходит на фоне заметного усиления связей Баку с ШОС и странами Центральной Азии.

Азербайджан является партнером ШОС с 2015 года и в последние годы последовательно расширяет политическое и экономическое взаимодействие с организацией. Алиев участвовал в саммитах ШОС в Узбекистане, Казахстане и Китае, а Пекин ранее публично поддержал повышение статуса Азербайджана в организации.

Для Баку ШОС представляет интерес прежде всего как огромный рынок и пространство транспортных, энергетических и инвестиционных проектов. В организацию входят Китай, Россия, Индия, Иран, Пакистан, государства Центральной Азии и Беларусь. Совокупное население стран ШОС превышает 3,4 млрд человек.

Главным преимуществом Азербайджана остается его географическое положение. Страна находится на пересечении маршрутов между Центральной Азией, Китаем, Кавказом, Турцией и Европой. Средний коридор, Бакинский порт, железная дорога Баку — Тбилиси — Карс и коридор «Север — Юг» делают Азербайджан одним из ключевых транспортных узлов Евразии.

Дополнительный импульс отношениям с ШОС дает быстрое развитие связей с Центральной Азией. Особое значение имеет сотрудничество с Кыргызстаном: 31 июля Баку и Бишкек подписали Договор о союзнических отношениях.

Одновременно укрепляется стратегическое партнерство Азербайджана с Китаем. Баку поддерживает инициативу «Один пояс — один путь», а Пекин рассматривает Азербайджан как важное звено транспортных маршрутов между Азией и Европой.

Таким образом, сотрудничество Азербайджана с ШОС все больше выходит за рамки политического диалога. В центре внимания — транспорт, логистика, энергетика, инвестиции, безопасность и расширение торговли. Визит Алиева в Бишкек может стать очередным шагом к усилению роли Баку в евразийских проектах ШОС.