Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие против Украины, если это потребуется для ее капитуляции.

По мнению Журавлева, «надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать».