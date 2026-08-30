Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие против Украины, если это потребуется для ее капитуляции.
По мнению Журавлева, «надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать».
«Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно! В случае необходимости мы его обязаны применять… Надо будет бить – будем бить. И это не обсуждается», – сказал депутат.