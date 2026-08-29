Правительство Канады исключило бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из своего санкционного списка. Об этом сообщает официальное издание правительства страны Canada Gazette.

В публикации отмечается, что для отмены ограничений были найдены «веские основания».

«На основании имеющейся у министра [иностранных дел Аниты Ананд] информации, имеются достаточные основания рекомендовать <…> исключить имя Анатолия Борисовича Чубайса из приложения 1 к Положению о России», — говорится в постановлении.

Снятие санкций теоретически позволяет Чубайсу вести коммерческую деятельность с канадскими компаниями, однако в официальном источнике подчеркивают, что реальное участие экс-чиновника в подобных сделках пока остается под вопросом.