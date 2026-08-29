В Азербайджане с вечера 30 августа до утра 1 сентября ожидается нестабильная погода. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшероне прогнозируются дожди, местами сильные ливни и грозы. Вечером 31 августа возможны интенсивные и кратковременные осадки.

В регионах страны дожди также ожидаются до 1 сентября. В отдельных районах возможны ливни, грозы и град.

Из-за осадков синоптики не исключают повышение уровня воды в реках и кратковременное прохождение селевых потоков на некоторых горных реках.