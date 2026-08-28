Индия и Армения продвигаются в переговорах о возможной поставке Еревану индийских тактических ракет Pralay.

Об этом сообщает Indian Defence Research Wing (IDRW).

По данным издания, Нью-Дели может предложить Армении экспортную версию Pralay с дальностью около 290 км. Такой вариант отличается от более дальнобойной конфигурации ракеты.

Как отмечает IDRW, в дальнейшем армянская делегация может посетить Индию для участия в учебных мероприятиях, включая ознакомление с системой и её испытательный запуск. Возможная закупка Pralay стала бы для Армении существенным усилением арсенала высокоточных ударных средств.

Pralay — разработанная Индией тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Базовая версия имеет заявленную дальность от 150 до 500 км, тогда как экспортный вариант для зарубежных поставок предполагается ограничить примерно 290–300 км.