Президент США Дональд Трамп разместил рейтинг американских президентов, в котором оказался единственным в категории The Greatest («Величайший»). Таблицу он опубликовал в Truth Social.

На ступень ниже, в категории Great («Великие»), Трамп поместил Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона.

Джо Байден и Барак Обама оказались в нижней группе Failures («Провальные»). Вместе с ними туда вошли Улисс Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.