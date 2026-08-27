Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с матчем плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и нидерландским «Твенте».

Как сообщили в ЗАО «Бакметрополитен», станция «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме. Резервные поезда подготовят к возможному выпуску на линии, а на дежурство привлекут дополнительный персонал.

Дополнительные меры также примут на станциях «Нариман Нариманов» и «28 Мая». В течение дня поезда продолжат курсировать по действующему графику.

Отметим, что матч «Карабах»-«Твенте» состоится сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.