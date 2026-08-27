Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, почему Россия не упомянута в качестве стратегического союзника страны в программе правительства на 2026–2031 годы.

Отвечая на брифинге на соответствующий вопрос, Пашинян сослался на события сентября 2022 года и невыполнение, по его оценке, Россией и ОДКБ своих обязательств перед Арменией.

«Если бы я так написал, то вы спросили бы, почему тогда Россия и ОДКБ в 2022 году не выполнили свои договорные обязательства? И что бы я на это ответил?» — заявил армянский премьер.

При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван не пытается «свалить» происходящее на Россию. По его словам, Армения открыто и публично выражает свою позицию, уважает позицию других стран и ожидает аналогичного отношения.

В программе правительства на 2021–2026 годы Россия была обозначена среди стратегических союзников Армении. В новом документе на 2026–2031 годы такого определения нет.