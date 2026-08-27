Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

В обращении говорится, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, с 27 по 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны ожидается ветреная погода с осадками, в некоторых районах прогнозируется усиление ветра.

Кроме того, в отдельных горных и предгорных районах дожди могут носить ливневый характер, ожидаются грозы и град, повышение уровня воды в реках и паводки.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции отметили, что с учётом опасностей, которые погодные условия могут создать на дорогах, участникам движения следует быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.