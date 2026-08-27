Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.
В обращении говорится, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, с 27 по 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны ожидается ветреная погода с осадками, в некоторых районах прогнозируется усиление ветра.
Кроме того, в отдельных горных и предгорных районах дожди могут носить ливневый характер, ожидаются грозы и град, повышение уровня воды в реках и паводки.
В Главном управлении Государственной дорожной полиции отметили, что с учётом опасностей, которые погодные условия могут создать на дорогах, участникам движения следует быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
«Водителям в дождливую погоду рекомендуется выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и проявлять особую осторожность при обгоне. В условиях ограниченной видимости необходимо правильно использовать световые приборы, а при проезде затопленных участков дорог и мест, где существует угроза паводков, не допускать рискованных действий.
В районах с сильным ветром водителям, особенно грузовых автомобилей с прицепами, тентованных и длинномерных транспортных средств, следует быть более внимательными, уделять особое внимание надёжному креплению перевозимого груза и устойчивости транспортного средства.
Пешеходам рекомендуется учитывать, что из-за осадков и ветра видимость может быть ограничена, переходить дорогу только в установленных местах и лишь убедившись в полной безопасности. Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех участников движения правильно оценивать меняющиеся погодные условия, быть внимательными и ответственными на дорогах», — говорится в сообщении.