Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил страны на фоне визита главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву.

Госсекретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович сообщил, что в рамках проверки одна из бригад покинет место постоянно дислокации и будет выполнять ряд задач. «Пока о них говорить не будем. Все зависит от тех решений, которые будет принимать руководство Вооруженных сил, Генерального штаба и воинских частей», — сказал Вольфович.

При этом он отметил, что особое внимание будет уделено способам огневого поражения потенциального противника «с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране». По его словам, цель мероприятия — проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях. Вольфович также призвал не беспокоиться, что «происходит что-то сверхъестественное». До этого командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Иллюкевич заявил, что Минск начал формирование новой десантно-штурмовой бригады возле границы с Украиной. Подразделение предполагалось разместить в районе Гомеля.