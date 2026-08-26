Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Ваши патриотизм и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы.

«Убежден, Ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем будет способствовать реализации совместных проектов, расширению сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в духе открытого и конструктивного диалога», — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Мехрибан Алиевой здоровья, благополучия и вдохновения на новые свершения.