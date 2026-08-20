США создали секретный судоходный коридор через Ормузский пролив, по которому ежедневно перевозят около 10 млн баррелей нефти, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Каждую ночь 15–20 танкеров проходят вдоль побережья Омана под защитой американских военных. По данным издания, США уже два месяца контролируют южную часть пролива и координируют движение судов с партнерами на Ближнем Востоке.

Военные сопровождают танкеры при входе и выходе из Персидского залива и защищают их от иранских ракет и беспилотников. Только за текущую неделю, утверждает Axios, были сбиты восемь иранских дронов и две крылатые ракеты.