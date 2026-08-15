Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать прямые переговоры о завершении войны между двумя Кореями и обсудить способы остановки ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщает Yonhap.

Ли Чжэ Мен заявил об этом на церемонии, посвященной 81-й годовщине освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910-1945 годах.

«Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и начнем переговоры о прекращении затянувшейся войны как непосредственно вовлеченные стороны. В процессе мы также можем обсудить эффективные способы остановить развитие ядерного потенциала Северной Кореи», — отметил он.

Ли подчеркнул, что намерен положить конец войне и заменить «нестабильную систему перемирий» мирным режимом. Кроме того, президент подчеркнул, что обе Кореи должны уважать друг друга и прекратить ненужные конфронтации, начиная со «снижения враждебности в восприятии, нормах и системах» друг друга. Он также заявил о необходимости создания «многоуровневой системы безопасности», которая позволит контролировать напряженность и уровень конфронтации, а также предотвратить возможный кризис. Кроме того, Ли Чжэ Мен пообещал принять «превентивные и последовательные меры для достижения мира».

«Я надеюсь, что Южная и Северная Корея сядут за стол переговоров для мирного сосуществования и взаимного развития. <…> Спровоцировав позитивный ответ со стороны Севера, я создам стабильность на Корейском полуострове. <…> Я превращу энергию враждебности и конфронтации в импульс для мирного сосуществования и взаимного роста», — сказал президент.