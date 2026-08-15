В Баку на территории поселка Говсан Сураханского района столицы обрушился магазин.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно направлены силы Службы спасения особого риска и Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате обрушения потолка магазина различные телесные повреждения получила и оказалась под завалами Гюльнар Мухаммед гызы Мириева 1989 года рождения.

Спасатели с помощью специальных спасательных средств извлекли гражданку из-под завалов и спасли ее.