Азербайджан соответствует требованиям Государственного департамента США в области фискальной прозрачности. Об этом сообщило посольство США в Азербайджане на своей странице в X.

В дипломатическом представительстве отметили, что в отчете Госдепартамента США по фискальной прозрачности указано соответствие Азербайджана установленным требованиям.

«Фискальная прозрачность повышает доверие, укрепляет подотчетность и способствует привлечению инвестиций. Поздравляем, Азербайджан!» — говорится в сообщении посольства.