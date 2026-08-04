Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) выставляет на продажу льготные квартиры в жилых комплексах Лянкяране, Ширвана и Евлаха.

Как сообщает Агентство, 4 сентября с 11:00 до 16:00 будут выставлены на продажу 535 квартир: одна — в Лянкяранском жилом комплексе, 528 — в Ширванском и шесть — в Евлахском.

Приобретение квартир осуществляется в электронном порядке через систему «Льготное жилье», интегрированную в Информационную систему Электронного правительства. Право выбора имеют только граждане, зарегистрированные в системе. Дата регистрации и порядковый номер не влияют на очередность выбора.

Все квартиры предлагаются с полной отделкой, кухонной мебелью, системой отопления, а также счетчиками воды, газа и электроэнергии.

В Агентстве отметили, что жилые комплексы построены в соответствии с государственными строительными нормами, имеют положительные заключения государственной экспертизы, а на квартиры оформлены выписки из государственного реестра недвижимого имущества о регистрации права собственности.