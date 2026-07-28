Компания Johnson & Johnson достигла соглашения об урегулировании десятков тысяч судебных исков в США, связанных с детской присыпкой на основе талька. На выплаты по мировому соглашению планируется направить 5,5 млрд долларов.

Как сообщили в компании, соглашение охватывает около 69 тысяч исков, что составляет почти 99,75% всех неурегулированных разбирательств по этой категории в Соединенных Штатах. При этом оно вступит в силу только в случае, если его поддержат не менее 95% истцов.

Большинство исков связано с утверждениями о том, что длительное использование тальковой присыпки могло повышать риск развития онкологических заболеваний, прежде всего рака яичников. Johnson & Johnson отвергает эти обвинения, заявляя, что научные данные не подтверждают причинно-следственную связь между использованием талька и возникновением рака.

В 2024 году Международное агентство по изучению рака при ВОЗ отнесло тальк к веществам, «вероятно канцерогенным для человека». На фоне судебных споров компания прекратила продажи детской присыпки на основе талька в США в 2020 году, а с 2023 года полностью отказалась от ее реализации по всему миру.

При этом достигнутое соглашение касается только судебных разбирательств в США и не распространяется на аналогичные иски в других странах, включая Великобританию, где продолжается крупное коллективное разбирательство против Johnson & Johnson.