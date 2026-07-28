Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с беспрецедентной ситуацией из-за масштабных лесных пожаров, назвав происходящее самым тяжелым испытанием со времен Второй мировой войны.

Выступая в Бордо, французский лидер подчеркнул, что нынешняя волна пожаров не имеет аналогов в современной истории страны.

«Мы сталкиваемся с совершенно беспрецедентным пожаром. Мы переживаем самую тяжелую ситуацию из всех, что когда-либо фиксировались — самую тяжелую со времен Второй мировой войны», — заявил Макрон.

Президент призвал французов к единству и взаимной поддержке, предупредив, что ближайшие недели останутся крайне тяжелыми. По его словам, власти продолжают мобилизацию всех необходимых ресурсов для борьбы с огнем и защиты населения.