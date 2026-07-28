Возгорание произошло накануне вечером в метро Барселоны между станциями «Клот» и «Глорьес».

Машинист поезда заметил пламя с расстояния в 50 м, экстренно затормозил и вызвал экстренные службы. Хотя в таких ситуациях рекомендуется дождаться пожарных, из-за густого дыма в вагонах стало невозможно дышать. По этой причине пассажиры открыли двери и бросились бежать по туннелю. В момент возгорания в метро было около 300 чел.

Директор компании-оператора Хавьер Флорес заявил, что возгорание возникло после обрушения облицовки.