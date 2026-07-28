Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сведения о якобы надвигающемся дефиците продовольствия и товаров первой необходимости в Чеченской Республике не соответствуют действительности.

Кадыров заявил, что на разных площадках интернет-пространства от любителей нагнетать начали появляться «вбросы» по поводу некоего надвигающегося на Чеченскую Республику дефицита товаров первой необходимости и продовольствия. «Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в Чечне есть достаточный запас продовольствия и товаров первой необходимости, все организации и предприятия работают в штатном режиме. К тому же в проведении сезонных полевых работ задействованы вся необходимая техника и материально-технические ресурсы.

По его словам, погодные условия скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах Чечни незначительно. Он добавил, что уборка урожая продолжается в плановом режиме. «Уже убрано 120 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 369 тыс. тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара», — отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что показатели превышают показатели аналогичного периода годом ранее.

«Нет никаких оснований предполагать или прогнозировать дефицит продовольствия. По предварительным прогнозам, валовой сбор зерновых культур в текущем году превысит 500 тыс. тонн», — добавил он.