Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии на территории страны. Об этом сообщил официальный правительственный вестник Journal Officiel.

«Президент республики утвердил этот закон», — говорится в документе.

Право на эвтаназию смогут получить граждане Франции старше 18 лет, а также те, кто законно проживает в стране на постоянной основе. Просить об этой услуге смогут неизлечимо больные люди на последней стадии заболевания, если они испытывают страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения.

Франция стала шестой страной в Европе, где легализована эвтаназия. Эта процедура также разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании, Португалии и некоторых других государствах, включая Канаду.