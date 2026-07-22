Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила о задержании нефтяного танкера MV South Star, который ходил под «ложным» флагом и связан с российским «теневым флотом».

«Мы подкрепляем наши санкции действиями на море», — написала она в соцсети X.

По словам Каллас, танкер был задержан 20 июля в ходе операции IRINI, которую проводит военно-морская миссия Евросоюза. Других деталей она не привела.

Согласно данным Marine Traffic, судно MV South Star, идущее под флагом Камеруна, следует в направлении Туниса. Сейчас его местоположение фиксируется в западной части Средиземного моря.

Глава евродипломатии также отметила, что на этой неделе страны ЕС наделили миссию Atlanta в Сомали полномочиями проверять флаг судов, которые подозреваются в связях с российским теневым флотом.