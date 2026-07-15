В Бинагадинском районе Баку, недалеко от Бакинского международного автовокзального комплекса, произошел пожар в автомобиле, перевозившем топливо.

На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар возник в кабине грузового автомобиля марки Mercedes, в полуприцепе которого находилась 31 тонна дизельного топлива. Пожарным удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание, не допустив распространения огня.

В результате пожара сгорела кабина автомобиля. Пострадавших нет. Цистерна с дизельным топливом была защищена от огня.

