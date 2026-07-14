Западные страны в ближайшие месяцы начнут подготовку европейских миротворческих сил, которые планируется разместить в Украине после заключения мирного соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита Коалиции желающих в Париже.

«Сегодня мы приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы. Военнослужащие, которые войдут в состав этих сил, будут направлены в соседние с Украиной страны, чтобы подтвердить наши планы развертывания контингента и продемонстрировать нашу готовность, решимость и доверие», — приводит слова Макрона издание Le Monde.

Ранее Макрон раскрыл сроки передачи Украине истребителей Rafale.