Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении в парламент заявления об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По его словам, украинский парламент в ближайшее время рассмотрит заявление в соответствии с установленной процедурой.

«Благодарю Юлию Анатольевну за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский союз», – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе «Нафтогаза Украины» Сергею Корецкому возглавить правительство.