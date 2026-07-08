Президент США Дональд Трамп не исключил, что частью потенциальных гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона могли бы быть шаги по обеспечению закрытия украинского воздушного пространства.

«Если это необходимо, да», — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Американский лидер так ответил на вопрос, допускает ли он возможность того, что упомянутые потенциальные гарантии будут включать в себя «закрытие неба» над Украиной в случае нового конфликта.

Вместе с тем Трамп не исключил, что никакие гарантии безопасности Украине вообще не будут предоставлены. Как он пояснил, возможно, что договоренность будет работать и без гарантий безопасности со стороны Вашингтона Киеву.

«Когда у нас будет сделка, у нас будет сделка — с гарантиями безопасности или без гарантий безопасности. Если у нас будет сделка, нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите (о гарантиях безопасности для Киева — ред.)», — сказал Трамп на встрече с Зеленским.

При этом президент США выразил убеждение, что все заинтересованные стороны ищут решение конфликта в Украине и процесс развивается в позитивном ключе.

«У меня с <…> Зеленским только что состоялась пресс-конференция для фейковых новостей. Она прошла очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно!» — написал Трамп в Truth Social после общения с журналистами в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.