Удары Украины по российским объектам энергетики — это эскалация, которая может привести к прекращению конфликта. Так президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским прокомментировал украинские удары по российским НПЗ.

«Это эскалация, но это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту», — заявил Трамп.

В ходе встречи Трамп также отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По его словам, за последние несколько недель Вашингтону удалось добиться значительного дипломатического прогресса.