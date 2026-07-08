Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, Трамп отметил, что первоначально рассчитывал на более быстрое достижение договоренностей, однако переговорный процесс по российско-украинскому конфликту оказался значительно сложнее.

«Мы урегулировали немало войн. И эта, как мне казалось, могла быть самой легкой. Но Путин — сложный персонаж, и этот парень [Зеленский] — тоже сложный персонаж. Это не самое простое, далеко не самое простое дело. Это требует огромных усилий», — сказал американский лидер.

При этом Трамп выразил уверенность, что в последние недели сторонам удалось добиться существенного продвижения. «Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет», — заявил президент США.

По словам Трампа, уже сегодня он планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого, как ожидается, будут обсуждаться вопросы, связанные с урегулированием российско-украинского конфликта .