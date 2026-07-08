Страны Балтии столкнутся с контрмерами России в случае размещения на своей территории ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности», — сказал Песков, комментируя решение Вильнюса открыть процедуру для разрешения размещения ядерного оружия.

«Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы», — предупредил он.

Напомним, 3 июля парламент Литвы зарегистрировал законопроект об отказе от запрета на размещение ядерного оружия.