Сейм (парламент) Литвы зарегистрировал законопроект об отказе от запрета на размещение ядерного оружия. Об этом сообщил секретариат законодательного собрания.

«Инициативу законопроекта своими подписями поддержали 50 депутатов, что достаточно для ее регистрации», — отмечается в сообщении.

Законопроект предусматривает, что из конституции страны будет вычеркнута 137-я статья, запрещающая размещение на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного.

Накануне президент Гитанас Науседа провел совещание с участием главы правительства, министра обороны, спикера Сейма, председателей парламентских фракций. Его участники поддержали намерение отказаться от этого конституционного запрета.

За изменение конституции Сейм должен проголосовать дважды с трехмесячным перерывом. Нововведение должно быть поддержано квалифицированным большинством — 94 из 141.