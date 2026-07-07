Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 7 июля провел встречу с находящимся с визитом в Азербайджане членом Комитета Сената США по иностранным делам сенатором Стивом Дэйнсом.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития стратегического партнерства между Азербайджаном и США, повестке политического и экономического сотрудничества, энергетической безопасности, проектам региональной связанности, а также региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность развития контактов на высшем уровне и политического диалога между двумя странами с точки зрения расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны обсудили растущую роль Азербайджана как надежного партнера в сферах энергетической безопасности, транспорта и логистики и обменялись мнениями об инициативах, реализуемых в направлении развития Среднего коридора и транспортных маршрутов Восток-Запад.

В ходе обсуждения вопросов региональной связанности и экономического сотрудничества министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии и новые возможности формата сотрудничества C6 в этих рамках.

Было подчеркнуто, что благодаря укреплению связей Восток-Запад через Каспийское море, развитию Среднего коридора, а также международному морскому торговому порту «Алят» и созданной вокруг него логистической и промышленной инфраструктуре Азербайджан превратился в один из важнейших транспортных и торговых узлов Евразии.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию на Южном Кавказе в постконфликтный период, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и мирную повестку.

В ходе встречи американской стороне была предоставлена подробная информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о возможностях, которые открывает для регионального сотрудничества и экономической интеграции открытие транспортных и коммуникационных линий в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.