7 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, сообщили в Управлении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития существующих двусторонних отношений между Азербайджаном и Сингапуром, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министры отметили важность шагов, предпринимаемых в направлении интенсификации политического диалога, взаимных визитов, расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, цифровая трансформация, инновации, транспорт и логистика, образование и развитие человеческого капитала, а также развития двусторонней договорно-правовой базы.

Подчеркивалось значение сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, состоялся обмен мнениями по кандидатурам в выборные органы международных организаций.

Дж.Байрамов проинформировал о решении азербайджанской стороны о введении с 1 августа безвизового режима для граждан Сингапура, выразив уверенность, что данный шаг внесет важный вклад в расширение контактов между народами, развитие деловых связей и туризма, а также дальнейшее углубление двусторонних отношений.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы региональной безопасности. Дж.Байрамов проинформировал противоположную сторону о работе, проводимой в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе в постконфликтный период.

Наряду с этим было привлечено внимание к широкомасштабным восстановительным и реконструкционным работам, проводимым на освобожденных территориях Азербайджана, значению открытия транспортных и коммуникационных линий в регионе с точки зрения экономической интеграции и укрепления взаимного доверия.

Дж.Байрамов отметил, что связи Азербайджана со странами Центральной Азии за последние годы поднялись на стратегический уровень и в данном контексте сотрудничество в формате С6, а также проекты Каспийского моря, Среднего коридора и других региональных связностей вносят важный вклад в продвижение устойчивой экономической интеграции на евразийском пространстве.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.