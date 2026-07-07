Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался комментировать решение Апелляционного суда Парижа, смягчившего приговор лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах.

«Для демократии естественно, когда президент республики не комментирует решения органов юстиции. Я буду этого придерживаться, особенно за границей», — сказал Макрон на пресс-конференции в Дамаске.

Во вторник Апелляционный суд Парижа снизил Ле Пен срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев, что фактически означает отмену этого запрета. Кроме того, суд снизил до трех лет срок тюремного заключения по делу о парламентских ассистентах. Два года даны условно, в течение еще одного года Ле Пен будет вынуждена носить электронный браслет.