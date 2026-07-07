Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским считает возможным скорое урегулирование российско-украинского конфликта.

Выступая в Анкаре на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трамп сообщил, что провел продолжительный и «очень хороший» разговор с Владимиром Путиным, а затем связался с Владимиром Зеленским.

«У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, которого, кстати, я очень уважаю. У нас был долгий разговор, он длился очень долго, и сразу после этого я также поговорил с президентом Зеленским. Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но я думаю, что что-то должно произойти», — заявил Трамп.

Американский лидер также выразил уверенность, что боевые действия могут завершиться в ближайшее время, отметив роль президента Турции в дипломатических усилиях.

«Президент Турции постоянно помогал в этом вопросе. Я завершил восемь войн. Думаю, что решим и девятую», — сказал Трамп.