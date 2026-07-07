В Азербайджане в 2029 году пройдет перепись населения.

Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Перепись станет первой после полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана и будет проведена на всей территории страны. Ее цель — получить подробные данные о населении и оценить социально-демографическую ситуацию.

Согласно указу, очередная перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2029 года. Данные будут собираться по состоянию на 1 октября 2029 года.