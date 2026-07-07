Компания «Азербайджанские железные дороги» продолжает расширять возможности для пассажиров на международном маршруте Баку — Тбилиси — Баку в связи с растущим спросом на железнодорожные перевозки.

С 10 июля 2026 года к составам поездов будут добавлены три дополнительных спальных вагона типа Standard+, которые в настоящее время используются на внутренних маршрутах. Благодаря этому количество мест в каждом рейсе увеличится на 104, а общая вместимость поезда вырастет с 178 до 282 пассажиров, что почти на 60% больше.

Продажа билетов на дополнительные вагоны уже началась. Стоимость проезда в вагонах Standard+ ниже, чем в используемых сейчас вагонах Stadler. Так, цена билета по маршруту Баку — Тбилиси начинается от 65,2 маната, из Евлаха — от 53,3 маната, из Гянджи — от 49,3 маната, из Агстафы — от 45,3 маната. Минимальная стоимость проезда от станции Беюк-Кесик до Тбилиси составляет 43,4 маната, а до станции Гардабани — 40,3 маната.

Для сравнения, минимальная стоимость билета в вагонах Stadler из Баку в Тбилиси составляет 79,5 маната, а из Гянджи — 58,2 маната.

Норма бесплатного провоза багажа в новых вагонах Standard+ составит 36 кг. Кроме того, для пассажиров будет организовано мобильное кейтеринговое обслуживание.

По данным АЖД, с 25 мая по 6 июля на маршрут Баку — Тбилиси — Баку было продано около 25 тысяч билетов, а перевезено почти 14 тысяч пассажиров. При этом около 40% пассажиров начали поездку не в Баку, а в других городах страны.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года железнодорожным транспортом в Азербайджане воспользовались более 5,4 млн пассажиров, что почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.