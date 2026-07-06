Послу Швеции в России Кристине Юханнессон заявлен решительный протест в связи с атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме и указано на неприемлемость бездействия шведских властей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«6 июля в МИД России была вызвана посол Швеции в Москве, которой заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 2 июля очередной атакой двух БПЛА на посольство России в Стокгольме, — сообщили в дипведомстве. — Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА».

«Потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов», — добавили в МИД РФ.