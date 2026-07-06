Президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами уничтожения инфраструктуры Ирана, однако заверил, что настроен на достижение сделки с Тегераном.

«Мы или добьемся сделки, или закончим работу. И закончить работу будет несложно», — заявил американский лидер журналистам в Белом доме, комментируя ситуацию вокруг Ирана.

«Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу воздействовать на 91 млн человек», — заверил Трамп. «Мы можем уничтожить их мосты за час. Мы можем вышибить их запасы энергоносителей, все эти прекрасные большие предприятия, построенные ими», — сказал Трамп.