Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела в понедельник встречу с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Якобом Мудендой, находящимся с официальным визитом в нашей стране, сообщает отдел прессы и связей с общественностью азербайджанского парламента.

На встрече было подчёркнуто, что политические отношения между Азербайджаном и Зимбабве находятся на хорошем уровне, а также существуют благоприятные возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Было отмечено, что президент Зимбабве совершил государственный визит в Азербайджан, в ходе которого между главами государств состоялись плодотворные обсуждения.

Говоря об эффективном сотрудничестве между нашими странами в рамках Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения и других международных платформ, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения особое внимание уделялось укреплению как двусторонних, так и многосторонних связей со странами-членами, а также защите общих интересов на международном уровне, и эта политика успешно продолжается и сегодня.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между законодательными органами. Было подчеркнуто, что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в развитии двусторонних и многосторонних отношений, а также отмечена важность активизации контактов между рабочими группами по межпарламентским связям, действующими в законодательных органах, и дальнейшего углубления сотрудничества между парламентскими комитетами.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Зимбабве и в рамках международных парламентских организаций. Было отмечено, что регулярные контакты продолжаются в рамках Межпарламентского союза и Парламентской сети Движения неприсоединения, а на этих платформах существуют благоприятные возможности для дальнейшего расширения связей.

Якоб Муденда выразил удовлетворение своим официальным визитом в Азербайджан и пребыванием в Милли Меджлисе, а также поделился положительными впечатлениями о столице Баку, которая в последние годы стремительно развивается.

Председатель парламента, отметив, что Зимбабве придает значение развитию отношений с Азербайджаном и что политические связи между нашими странами находятся на высоком уровне, заявил, что продвижение принципов мультилатерализма, разделяемых обеими странами, и укрепление сотрудничества, основанного на международном праве, имеют важное значение с точки зрения укрепления глобального мира и стабильности. Он также поделился мнением о значении экономических связей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.