В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде районов Азербайджана объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, ожидаемого 7-8 июля. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

По данным службы, в Баку и на Абшероне, а также в Нахчыванской АР, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Ширване, Гобустане, Гаджигабуле, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Нефтчале, Сальяне, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачыне, Мингячевире, Дашкесане, Гедабеке, Гёранбое, Нафталане, Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки и Огузе ожидается северо-западный ветер скоростью 13,9-20,7 м/с.