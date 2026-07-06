Бакинский метрополитен запросил $1 млрд у Азиатского банка развития (АБР) на расширениe ветки метро. Как выяснил Minval, об этом говорится в данных АБР. Проект включает в себя до 2030 года прокладку дополнительных 8,3 км тоннелей метрополитена, в том числе строительство пяти новых станций. А также подготовку запланированного следующего этапа расширения инфраструктуры совместно с Азербайджанскими железными дорогами в рамках проекта Абшеронской кольцевой линии.

Отмечается, что в последние годы пассажиропоток метро в Баку стремительно вырос. Для удовлетворения (потенциального) спроса срочно необходимы расширение сети и увеличение частоты движения поездов. Бакинский метрополитен уже готовится к проекту, включающему строительство примерно 20 км тоннелей для увеличения протяженности зеленой и фиолетовой веток, строительство девяти новых станций (четыре на зеленой линии, пять на фиолетовой), двух депо и закупку дополнительного подвижного состава (300 вагонов) общей оценочной стоимостью $2,6 млрд.

В частности, инвестиционная программа важна для расширения охвата метрополитена в районе большой кольцевой Баку, где все чаще и чаще возникают пробки. Ожидается, что в сочетании с модернизацией (цифровых) операционных систем проект увеличит пропускную способность метро до 25 млн пассажиров в год. Главным образом это произойдет за счет сокращения интервала движения поездов с 2:00 минут до 1:45, отмечается в техническом описании проекта.

В свою очередь, АБР должен профинансировать компонент цифровизации и расширение фиолетовой ветки, включая прокладку пяти станций. АБР профинансирует строительство депо и расширение зеленой ветки. Данный проект является неотъемлемой частью Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и окрестностей на 2025-2030 годы.