Рамзан Кадыров выдвинут кандидатом на пост главы Чечни.

Об этом объявил секретарь отделения партии «Единая Россия», председатель правительства Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

Решение принято единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном.

В ходе конференции было заявлено, что решение отражает высокое доверие к Кадырову и признание результатов его государственной деятельности.

Отмечалось, что под его руководством в республике реализуются крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты, развивается экономика, создаются новые рабочие места, строятся объекты социальной сферы, а также уделяется внимание укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и общественного согласия.

Участники конференции также подчеркнули поддержку, которую Кадырову оказывает президент России Владимир Путин, отметив его вклад в обеспечение безопасности и развитие региона.