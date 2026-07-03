В поселке Амирджан Сураханского района Баку 1 июля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса.

Автобус марки Karsan, следовавший по регулярному маршруту №113, съехал с дороги и врезался в дерево, пишет Qafqazinfo.

В результате аварии пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 1 июля около 10:30 в Сабунчинский медицинский центр были госпитализированы 11 человек — 5 женщин и 6 мужчин.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. После обследования и лечения их состояние было признано удовлетворительным, в связи с чем все они были отпущены домой на амбулаторное лечение.

По факту ДТП в Управлении полиции Сураханского района проводится расследование.