Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает скорого снятия введенных США в отношении Турции санкций CAATSA, поскольку власти обеих стран проявили политическую волю к этому.

«Лидеры Турции и США хотят снятия этих санкций. Наши отношения с США развиваются в позитивном ключе. Но есть и нерешенные вопросы, которые годами находятся на рассмотрении Конгресса, и один из них — это CAATSA. Сейчас это единственный вопрос, постоянно оказывающий негативное влияние и беспокойство. И наш президент Тайип Эрдоган, и Дональд Трамп твердо намерены их снять. Когда два лидера встретились в Вашингтоне в сентябре прошлого года, они выразили свою волю по этому вопросу. Мы поручили нашим министрам решить эту проблему, и в целом все складывается хорошо. Вопрос может быть решен в обозримой перспективе», — сказал он в эфире телеканала CNN Türk.

Фидан также отметил, что благодаря переговорам по теме отмены антитурецких ограничений «за последние 3-4 года сняты почти все санкции против Турции со стороны многих стран». Относительно реальной перспективы отмены санкций CAATSA он напомнил, что «для этого необходимо завершение юридического процесса в Конгрессе США», а фактическая отмена ограничений не всегда точно совпадает с моментом принятия юридического решения на этот счет.

«Но в административном плане никаких проблем с реализацией соответствующей воли со стороны администраций США нет. Посмотрим, как будет развиваться процесс в американском Конгрессе», — добавил он.

Говоря о перспективе возвращения Турции в программу F-35, Фидан сказал, что определенное решение может последовать за отменой санкций CAATSA.

«Этот вопрос США включили в свой законопроект. Но с другой стороны вопрос возвращения в программу полностью зависит от решения всего консорциума. Как вы знаете, в консорциуме есть другие партнеры, и в предыдущие годы они принимали решение, исключившее Турцию из программы», — сообщил он.