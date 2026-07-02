Израиль стал проблемой для всего международного сообщества, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Мы не намерены отступать от занимаемой позиции. Израиль является не только проблемой для Турции, он стал проблемой для всего мира. Власти Израиля стали бременем, которое человечество больше вынести не может», — сказал Фидан в эфире телеканала CNN Turk.

Он напомнил, что Турция первой прекратила торговлю с Израилем из-за агрессии в секторе Газа.

«Наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] в одночасье прекратил торговлю с Израилем объемом в $10 млрд [в год]. Важно занять твердую позицию и начать что-то делать», — заявил глава турецкого МИД.

Власти Турции регулярно выступают с резкими заявлениями в адрес Израиля, обвиняя его в совершении военных преступлений и геноциде в секторе Газа. Турция с мая 2024 года прекратила все торговые отношения с Израилем.