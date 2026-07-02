Четыре супертанкера с нефтью из Саудовской Аравии пересекли Ормузский пролив, таким образом Эр-Рияд провел через водную артерию крупнейшую партию этого топлива с начала войны США и Израиля против Ирана в феврале.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих морские перевозки.

По их данным, супертанкеры саудовской компании Bahri в четверг достигли Оманского залива. Они перевозят 8 млн баррелей нефти из порта Рас-Таннура, который находится на побережье Персидского залива.

Как пишет агентство, это свидетельствует о наращивании Саудовской Аравией экспорта нефти после того, как США и Иран в июне договорились о возобновлении транзита морского транспорта через Ормузский пролив.