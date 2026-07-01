Национальный семидневный траур в память о жертвах разрушительных землетрясений объявлен в Венесуэле.

«Душа Венесуэлы разрывается от горя по поводу человеческих потерь, вызванных разрушительными землетрясениями. Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, и молимся за раненых, пропавших без вести и пострадавшие общины», — написала уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в своем Telegram-канале. «В память о жертвах я приняла решение объявить семидневный национальный траур, начиная с 18:00 сегодняшнего дня», — сообщила Родригес.

22:36 Число погибших в результате произошедшего 24 июня в Венесуэле разрушительного землетрясения превысило 2 тыс. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televisión сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес. Он заявил, что число погибших составило 2 295.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй.