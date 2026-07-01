Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении первых выборов депутатов в курултай. Голосование назначено на 23 августа 2026 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте главы государства.

«Назначить выборы депутатов курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года», — говорится сообщении.

Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение голосования.

«Правительству, акимам столицы, областей, городов республиканского значения — безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов», — говорится в документе.