На совещании президента России Владимира Путина с Советом безопасности заметили шесть красных папок. Внимание на них обратил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Совещание проходило в очном формате. На кадрах видно, что на столе перед некоторыми членами Совбеза лежат красные папки, содержание которых неизвестно. Также одну такую папку держит в руках глава государства.

Как следует из слов Путина, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

Калининград считается одним из главных очагов возможного конфликта России с НАТО. Ранее Путин обещал защищать его «любыми средствами».