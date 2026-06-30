Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E. Кроме того, в начале 2027 года украинские воздушные силы получат первую партию из 16 истребителей Gripen C/D в пределах ранее достигнутых договоренностей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, вместе с новыми самолетами, Украина получит пакет необходимого оборудования, техническую помощь и сервисную поддержку.

Зеленский отметил, что передача первых 16 истребителей Gripen C/D согласована ранее во время переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Президент также сообщил, что во время встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном стороны подробно обсудили реализацию договоренностей по боевой авиации, а также другие направления военного сотрудничества.

В частности, речь шла о подготовке Drone Deal и совместной работе по развитию средств противодействия баллистическим ракетам.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Швеции за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения и подчеркнул, что сотрудничество между странами будет способствовать укреплению безопасности Украины и всей Европы.